Alianza del Pacífico respalda a México en negociaciones con EEUU

Chile, Colombia y Perú entregaron el viernes un férreo apoyo aMéxico, la segunda mayor economía de América Latina, debido a los efectos de las medidas proteccionistas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una reunión en Santiago, los ministros de Hacienda de los países de la Alianza del Pacífico concordaron en que la diversificación de las economías y un mayor impulso al libre comercio es la clave para contrarrestar nuevos frentes de proteccionismos.

“México pasa por un período más desafiante y queremos darle todo el apoyo los tres países, desearle el mayor éxito en negociaciones que puedan tener. Estamos todos detrás de México“, dijo a periodistas el ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Valdés.

Trump ha amenazado con imponer aranceles a los productos mexicanos y abandonar el tratado de libre comercio que desde 1994 Estados Unidos mantiene con sus vecinos México y Canadá si no logra renegociarlo.

También ha decretado nuevas políticas migratorias que implican deportaciones rápidas de inmigrantes, cuyas remesas llegaron en el 2016 a cerca de 27.000 millones de dólares y son una de los principales fuentes de divisas de México.

Los miembros de la Alianza del Pacífico enfatizaron que las medidas proteccionistas de Estados Unidos contra México afectan indirectamente a los demás integrantes del bloque, que en su conjunto representan un 39 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina.

“Nosotros somos amigos del libre comercio, es parte de lo que nos caracteriza como grupo y es lo que defendemos (…) Los intereses de México son comunes también para el resto de los países de la Alianza del Pacífico”, dijo el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas.

Los ministros concluyeron que una apertura hacia otros pactos o países que abogan por el libre comercio serán una vía para contrarrestar el auge del proteccionismo.

En esa línea, adelantaron que una cumbre de ministros de Comercio del bloque junto con países de Asia la próxima semana en Chile puede ser un punto de inflexión para avanzar en la búsqueda de nuevos pactos comerciales.

“Hay que trabajar junto con México y buscar otras formas de integración comercial, ayudarlo aMéxico a diversificar un poco más su comercio hacia otra áreas de crecimiento”, dijo Alfredo Thorne, ministro de Economía y Finanzas de Perú.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.