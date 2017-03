Alejandro Sanz y Javier Limón rendirán homenaje a estrellas en “Son of songs”

El cantautor español Alejandro Sanz y el productor Javier Limón unirán sus talentos para crear “Son of songs”, un nuevo formato de entretenimiento en el que ocho jóvenes rendirán homenaje a una estrella invitada.

Este nuevo programa contará con el respaldo de la empresa Mediapro, responsable de la serie “The young pope”, así como de Gazul Producciones, que representa a Sanz y Casa Limon, la productora discográfica de Limón en Estados Unidos.

“La esencia de este formato se basa en nuestra propia creencia en canciones y artistas. Y también nuestro deseo de acercar la emoción de la música a la gente.

“Creemos en la sorpresa y el talento de los participantes para transformar grandes canciones y ver cómo nacen de nuevo en cualquier otro estilo “, expresó el intérprete de “Amiga mía”, mediante un comunicado de prensa publicado por Variety.

Los productores de este proyecto son Laura Fernández Espeso, directora de contenidos, y Ran Tellem, director de desarrollo, además de Sanz, quien también será uno de los productores ejecutivos.

En este programa ocho talentos, de diferentes estilos, deberán reversionar los éxitos de los artistas invitados; de acuerdo con el documento, el formato se basa en la idea de que cualquier canción puede ser interpretada en cualquier estilo, ya sea jazz, blues, hip-hop, latín, danza o flamenco.

Al respecto, Limón indicó: “Apoyar a los jóvenes talentos es una motivación importante para crear este formato, que incluye entre sus principales objetivos familiarizar al público con los grandes modismos musicales que durante el último siglo han marcado la evolución de la música en todo el mundo”.

Este “show”, que se encuentra en desarrollo todavía, ya cuenta con algunas imágenes y contenido grabado en Boston por estudiantes de la prestigiosa escuela de música Berklee College of Music.

Alejandro Sanz ha vendido más de 25 millones de álbumes a nivel mundial y ha sido acreedor a 23 Premios Grammy y 20 Grammy Latinos; mientras que Casa Limón ha producido conciertos, documentales y programas de televisión y ha colaborado para artistas como Paco de Lucía, Enrique Morente y Joaquín Sabina.

