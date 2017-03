Alejandro Fernández deleitará con sus éxitos en Cuautitlán

El cantante mexicano Alejandro Fernández continúa “Rompiendo fronteras” y el próximo 17 de junio se presentará, por primera vez, en Cuautitlán, Estado de México.

“El Potrillo”, quien actualmente promociona su más reciente placa discográfica “Rompiendo fronteras”, agasajará a sus fans mexiquenses con un concierto en el Estadio Municipal Los Pinos, donde ofrecerá un show totalmente nuevo y con una producción rediseñada.

“Rompiendo fronteras” está conformado de 11 temas, fue grabado en Guadalajara, Ciudad de México, Los Ángeles, California y Nueva York. En su primera semana de lanzamiento, vendió 30 mil copias por lo que obtuvo Disco de Oro.

De acuerdo con un comunicado, el concierto en Cuautitlán será presentado por las empresas Glittergroove y JAC Entertainment.

Alejandro Fernández, quien en noviembre pasado cantó de forma gratuita ante cerca de 300 mil personas en el Zócalo de esta ciudad, tiene en su discografía 16 álbumes de estudios, seis producciones en vivo y nueve recopilatorios.

