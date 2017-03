ALDF prevé crear un centro de estudios sobre la Constitución de CDMX

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal informó que ante la relevancia histórica de la creación de la Primera Constitución Política de la Ciudad de México, presentarán una iniciativa con proyecto de decreto para crear un Centro de Estudios sobre la Constitución Política de la Ciudad de México, a pesar de que más de 40 artículos de la misma fueron impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La iniciativa fue presentada por el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, y busca adicionar diversas disposiciones a la Ley orgánica y reglamento interno para que sea un órgano administrativo que desarrolle investigación jurídica, impulse procesos de formación y capacitación entre legisladores y operadores jurídicos de la Ciudad; y difunda los contenidos constitucionales mediante publicaciones académicas y materiales de divulgación.

Además, el Centro de Estudios sobre la Constitución Política de la Ciudad de México resguardará el Archivo Histórico de la Asamblea Constituyente, los testigos en video del trabajo de las ocho comisiones que conformaron dicho órgano legislativo y el total de las iniciativas presentadas.

El centro tendría un director general con las atribuciones correspondientes, y contará con un Consejo Consultivo, conformado con áreas de investigación, publicaciones, capacitación, formación, divulgación y biblioteca.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.