Ahora Google Maps te recordará donde estacionaste el auto

Para comenzar a utilizar esta función, solo necesitas presionar el punto azul que indica la ubicación. Ahí se desplegará una opción llamada ‘Guardar aparcamiento’ la cual permitirá almacenar el lugar y la hora en donde dejaste el automóvil.

También podrás modificar la ubicación de manera manual y fijar recordatorios, en caso que de que debas pagar el parquímetro o renovar el boleto de estacionamiento.

Hasta el momento esta herramienta, únicamente está disponible para usuarios de Android con cuentas de Google que se hayan registrado para recibir la versión beta y probar las actualizaciones antes que otros usuarios.

