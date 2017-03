Advierte Videgaray ‘sobresaltos’ en negociaciones con EEUU

El canciller de México, Luis Videgaray, valoró hoy positivamente las conversaciones mantenidas con EEUU al cumplirse 60 días de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y celebró que las negociaciones sea integrales, aunque advirtió “sobresaltos” en las conversaciones comerciales.

“Toda la negociación se está dando con el principio de integralidad. No estamos discutiendo en canales separados ni en distintos tiempos. Lo hacemos de manera integral (…) Y esto ha sido aceptado por contrapartes”, dijo en el marco de la 80 reunión anual de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Al ofrecer una conferencia en el marco de esta convención, que se celebra en el balneario de Acapulco, el canciller consideró que hoy México es de los países “con una mayor interlocución establecida y funcional” con Estados Unidos.

“Tenemos una relación muy frecuente, fluida y que nos permite abordar todos los temas de la agenda”, aseguró al valorar los primeros dos meses de Administración del magnate neoyorquino, que llegó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

Videgaray consideró que se ha logrado exponer “objetivos y límites” y mostrar al gabinete del republicano Donald Trump que en el país “hay un agravio” que se debe superar “con hechos, más que con dichos”.

“Tenemos que trabajar para que la relación de hoy y mañana de México y Estados Unidos sea una relación en la que ganamos todos y superemos agravios a partir de buenas acciones”, remarcó.

Sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) -en vigor desde 1994 entre EE.UU. Canadá y México-, afirmó que hay un calendario “bastante claro”, y confió en que las negociaciones comiencen a finales de junio o inicios de julio.

La negociación debe hacerse “bien”, lo “más rápido posible” y sin tener en cuenta los comicios que se celebrarán el próximo año a la Presidencia de México. “No podemos ser rehenes del calendario electoral”, aseguró.

El canciller destacó que el país tiene un “gran equipo negociador”, que el diálogo preliminar arrancó “bien” y que hay más consenso en los objetivos del acuerdo.

“Tenemos que estar preparados porque habrá sobresaltos, por lo que tenemos que actuar con serenidad e inteligencia”, remarcó.

En este sentido, aseveró que la estrategia negociadora será “inédita”, así como las circunstancia existentes, por lo que será muy importante tener una ruta bien definida.

Por último, instó a tener la “confianza” en México, pues este es un importante socio de Estados Unidos, que calificó como una “nación amiga” y un “aliado”.

La banca de México inició este miércoles su 80 reunión anual, una cita de tres días que reúne importantes figuras que debatirán sobre el complejo entorno económico actual y la dialéctica existente entre el liberalismo y el populismo.

