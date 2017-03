Adquiere Secretaría de Marina 56 nuevas aeronaves

La Secretaría de Marina (Semar) informó que en la presente administración se han adquirido 56 aeronaves de un total de 63 programadas para este sexenio, lo que representa un avance del 90 por ciento.

Al dar a conocer la adquisición de helicópteros Panther MBe y Black Hawk UH-60, la dependencia dijo que forman parte del impulso a la fuerza aeronaval de la Armada de México para mejorar la vigilancia marítima, entrenamiento, reconocimiento, apoyo aéreo cercano y transporte.

Los helicópteros realizarán operaciones de intercepción marítima y terrestre, entre otras actividades.

La dependencia explicó que hasta el momento se han recibido cuatro de 10 helicópteros Panther, aeronaves que pertenecen a la última versión en el mercado de este tipo de equipos, de los cuales la Semar, es el primer operador en el mundo de esta versión.

Con la adquisición, se realizarán “multipropósitos por la versatilidad de los diferentes equipos opcionales que se le pueden instalar, lo que permite realizar operaciones de vigilancia marítima y búsqueda y rescate, así como evacuaciones aéreas médicas, entre otras”.

También se recibieron seis de siete helicópteros Black Hawk, los cuales pertenecen a una versión actualizada de la que ya se cuenta, los motores están equipados con un Control Electrónico Digital mejorado, lo que permite un mayor rendimiento de potencia en operación normal, o en caso de falla de uno de los motores, su sistema de navegación tiene mayor capacidad de memoria para almacenamiento de datos

Estos helicópteros realizarán operaciones de intercepción marítima y terrestre,reconocimiento, salvaguarda de la vida humana en la mar y búsqueda y rescate, por mencionar algunas.

La ceremonia fue presidida por el Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; quien estuvo acompañado por representantes de las embajadas de Estados Unidos de América y Francia acreditados en nuestro país y personal directivo de la compañía Airbus Helicopters, así como autoridades navales.

