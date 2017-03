Admiten cuatro acciones de inconstitucionalidad contra Constitución CDMX

Las cuatro acciones de inconstitucionalidad contra la nueva Constitución de la Ciudad de México, presentadas este viernes por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los partidos políticos de Morena y Nueva Alianza ya fueron admitidas a trámite por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Javier Laynez Potisek, ministro de la SCJN, emplazó a la administración de Miguel Ángel Mancera a presentar sus respectivas pruebas, después de que este viernes se impugnaron diversos artículos de la Carta Magna de la capital.

De esta forma se admitieron a trámite la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas; 16/2017, 18/2017 y 19/2017 que presentaron Morena, Nueva Alianza, PGR y la CNDH, respectivamente, contra diversos preceptos de la Constitución de la Ciudad de México.

Tras la promulgación de la Constitución capitalina el pasado 5 de febrero, ya se reunieron siete impugnaciones y podrían aumentar conforme se venza el plazo de 30 días hábiles que se dio después de su presentación.

Mientras que la Presidencia de la República y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) presentaron controversias constitucionales y el abogado Javier Quijano metió un amparo contra los legisladores federales y locales por participar en sus funciones naturales y como constituyentes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.