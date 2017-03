Acuerdan reforzar combate a la trata de personas en hoteles de CDMX

El Consejo Ciudadano capitalino y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México acordaron mediante un convenio reforzar las acciones preventivas del delito de trata de personas, extorsiones o robo.

Ambas instancias iniciaron estos trabajos de colaboración desde 2015, con acciones a favor de la seguridad de los visitantes, usuarios y empleados de los hoteles de la ciudad y del país.

Luis Wertman Zaslav, titular del Consejo Ciudadano reconoció la apertura del sector para apoyar la campaña para abatir ese ilícito en modalidades como explotación sexual, laboral y con fines de mendicidad, por lo que se promovió el uso de la Línea Nacional Ciudadana contra la Trata de Personas: 01800 5533 000.

El Consejo entregó a la asociación 30 mil gallardates para botellas de agua que se otorgarán en igual número de habitaciones de 250 hoteles de la asociación, ubicados en la capital del país.

El presidente del Consejo destacó que en dicha línea telefónica se han recibido 2 mil 800 llamadas y es un esfuerzo que ha permitido reducir los niveles del delito en la ciudad de México, aunque consideró necesario un esfuerzo nacional contra la trata de personas, dado que no conoce fronteras.

“Esta es una campaña de prevención la ciudad no está en crisis ni tiene zonas en crisis, al contrario, lo que hemos estado observando son zonas que se están limpiando poco a poco; un ejemplo de esa limpieza lo hemos visto en la Merced.

“Lo más importante es que cuando tu tienes el compromiso y la apertura de un sector de trabajar en la prevención pues eso es lo que te lleva a que efectivamente a que se erradique”, apuntó.

El apoyo a los hoteleros contempla la capacitación a empleados para atender otros delitos, como robo y extorsiones, lo que ha permitido tener estándares de seguridad elevados.

En tanto, Eloy Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles de la ciudad de México, subrayó que el acuerdo es un paso importante para mantener el trabajo de prevención y seguridad de los hoteles en la capital, por lo que consideró que el Consejo ha sido puente con las autoridades para resolver ciertos problemas.

