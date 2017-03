A la vanguardia TSJ-CDMX en promoción de DDHH y equidad de género: Elías Azar

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), Edgar Elías Azar, destacó la importancia acciones que permitan consolidar las herramientas de la litigación oral, mismas que deben poseer los operadores del sistema de justicia y los abogados, para que en sus respectivos ámbitos, cumplan con su función.

Al encabezar la premiación del Primer Concurso de Oratoria en Derechos Humanos y Género, licenciado José Muñoz Cota, planteó que el cumplimiento de las garantías de las personas inicia con el debate claro y abierto de ideas, con amplio y buen sistema de información.

El magistrado aseveró que con la organización de este tipo de concursos el TSJ-CDMX continúa a la vanguardia de los poderes judiciales locales, al impulsar el debate abierto de las ideas que permiten incidir directamente en la actuación de los impartidores de justicia, con lo que se mejora sustancialmente el seguimiento de las observaciones en relación a derechos humanos.

A nombre del Poder Judicial, reiteró el compromiso de cumplir con el mandato depositado en éste, en el sentido de impartir justicia de manera pronta y expedita, valorando y protegiendo los derechos humanos de los ciudadanos, y promoviendo políticas judiciales en materia de perspectiva de género.

En el acto se premió con el primer lugar del certamen al estudiante de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM campus Aragón, Oscar Solares Hernández; con el segundo, a Angélica del Moral Martínez, empleada adscrita a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, y con el tercero a Aldo Morales Zamudio, de la Cuarta Sala Familiar.

El certamen, que estuvo organizado por la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos se desarrolló a finales de enero pasado, y tuvo una participación de 26 concursantes.

