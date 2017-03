Apocalyptica celebrará con público mexicanos aniversario de su álbum debut

La banda finlandesa Apocalyptica celebrará los 21 años de su álbum debut “Plays Metallica by Four cellos” con una gira internacional que incluye una presentación en la Ciudad de México, el 15 de noviembre.

La cita será en el Teatro Metropólitan, donde los integrantes de la agrupación harán un recorrido por el material que se lanzó el 10 de mayo de 1996 y que dio un nuevo enfoque a los éxitos de la reconocida banda Metallica.

A través de este disco, Apocalyptica creó su propio género y sentó las bases para una carrera que ha durado más de 20 años, su música toma prestados elementos de una amplia variedad de estilos musicales incluyendo música clásica, metal, world music, folk y rock progresivo.

De acuerdo con un comunicado, el opus rock instrumental creado por Apocalyptica basado en el sonido de sus cellos, cambió el paisaje de la música para siempre.

Las entradas para el concierto que ofrecerán en el Teatro Metropólitan, estarán disponibles en preventa el 29 y 30 de marzo y en la venta general a partir del día 31.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.