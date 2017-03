Videgaray participa en la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la AEC en La Habana

El Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor Luis Videgaray Caso, participa en la inauguración de la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la (AEC) en La Habana, presidida por el Canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.

En la reunión, los jefes de delegación dialogarán sobre los desafíos que supone la actual coyuntura internacional para los países del Gran Caribe. También revisarán los avances en la ejecución de los mandatos aprobados en encuentros ministeriales previos, así como durante la VII Cumbre de la Asociación, celebrada en La Habana en julio de 2016. En especial, la reunión servirá para dar seguimiento a la revitalización del mecanismo.

El Canciller Videgaray refrendará el compromiso de México con la AEC, espacio establecido en 1994 para promover la integración, la cooperación y el uso y desarrollo sostenible del Mar Caribe. Asimismo, destacará la importancia de distintos proyectos de cooperación en materia de transporte, comercio, turismo y gestión integral del riesgo de desastres, impulsados por México tras la celebración de la Cumbre de Mérida de 2014.

Además, el Secretario Videgaray sostendrá encuentros bilaterales con algunos de sus homólogos de la región; entre ellos, el Canciller del país anfitrión.

El Gran Caribe tiene una importancia estratégica para la política exterior de México. Los 25 países que lo integran representan en su conjunto el 55 por ciento de la población de nuestra región. La AEC fue creada a iniciativa de México y es el único organismo que concentra a todos los Estados insulares caribeños, los países de Centroamérica, México, Colombia y Venezuela.

