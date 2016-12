Michael Fassbender no sabe si regresará con los “X Men”

Durante una entrevista con el podcast de cine de la revista Empire, Fassbender respondió sobre su futuro en la saga “X Men”. “No lo sé, para ser honesto. No he tomado ninguna clase de decisión sobre ello porque no tengo idea qué pasará después con la franquicia”, sostuvo.

En la más reciente entrega de “X Men” Magneto, mutante capaz de manipular el metal, decide unirse al villano Apocalipsis tras la muerte de su esposa e hija por culpa de unos policías, quienes deciden perseguirlo por temor a sus poderes.

Durante la conversación con “Empire”, Michael Fassbender promocionó su próxima cinta, “Assassin’s Creed”, donde interpreta a Callum Lynch, descendiente de un asesino que vivió durante la Inquisición Española. El actor comentó que las distintas ideologías que causan conflicto en la historia lo llevaron a decidirse por el rol.

“Es divertido manipular o entender lo que pasaba entonces (la Inquisición Española), lo que parecía ser una especie de limpieza religiosa tiene en realidad más intriga política detrás entre templarios y asesinos”, sostuvo.