Río Roma se pronuncia por respeto a las mujeres y el romanticismo

El compositor e integrante de Río Roma, José Luis Roma, considera que para defender y mantener el romanticismo en las baladas se necesitan buenas frases, y un sentido y fondo en las composiciones musicales.

Dijo que las canciones deben preservar un trato de respeto a las mujeres y no como ocurre con muchas canciones en el reggaetón.

“Ese es nuestro papel y es como debemos seguir defendiendo al romanticismo, a las baladas y a la mujer”, puntualizó.

El cantautor fue cuestionado por Notimex sobre si como compositor le causa incomodidad que canciones con estribillos como “Picky” y “Shaky” tengan millones de vistas, y no así canciones románticas más elaboradas.

“No podemos encasillar a un género con canciones como ésas. Les ha funcionado y por algo la gente los sigue, pero en mi caso me gusta escribir más con sentido”, anotó.

“Hay canciones de reggaetón que creo que son muy buenas como ‘Lo que pasó pasó’ de Daddy Yankee, o la de ‘Cuéntale’ de Don Omar”, aclaró.

“Son cosas que están sucediendo y no puedes ponerte a tapar los ojos y atacar o decir ésta no debe ser si a la gente le gusta es por algo”, aceptó.

“Hay algunas que sí se pasan, lo que no me gusta es cuando hablan muy descaradas de la mujer, así como muy feo y no sólo esa de ‘cuatro babys’ de Maluma”, comparó.

“Es muy importante lo que está sonando en radio y en medios repercute en sociedad entre los jóvenes y quienes son a los que van a influir”, dijo.

“Ahora, el amor es muy instantáneo, muy fácil, así lo ven a tu alrededor, a mí sí me preocupa y no me encanta que hablen mal de las mujeres y que las pongan como mujer fácil”, insistió.

“El ritmo del urbano reggaetón me gusta, hay canciones que son mis favoritas como ‘Bailando’ de Enrique Iglesias, me parece una canción extraordinaria”, aseveró.

Expresó que como compositor no es muy proclive a repetir palabras pegajosas “No me gustaría poner ‘tucky tucky’ y ya, pero no soy nadie para decir que están mal”.

“Si trato que canciones peguen como ‘persona favorita’ que tiene otro sentido”, indicó el creador de “Me cambiaste la vida” y “Caminar de la mano”, entre muchas más.

“Es como cuando se celebra el día del músico y deciden invitar a un DJ. Pienso que es un tema complicado, pero creo que los baladistas debemos seguir defendiendo a nuestra música”, puntualizó.

José Luis Roma también se declaró afortunado por haber tenido un año más que especial luego de que ganó cuatro premios como compositor y que dos de sus canciones sean temas de telenovelas.

Los temas de las telenovelas “Vino el amor” y “El color de la pasión” fueron compuestas por él y reconoció que son un gran escaparate como le ocurrió con ‘Un día de suerte’.

“Las novelas siempre serán una ventana muy importante para que una canción se potencialice, así que ojalá y me sigan invitando como compositor y a Río Roma como intérprete”, resaltó.

Reconoció que el año ha sido muy importante “porque muchos sencillos míos estuvieron en la radio, ya sea con Ha Ash, Yuridia, Thalía y con el nuevo tema de Pepe Aguilar con ‘peor para mí’”.

“De igual forma como Río Roma por primera vez nos presentamos en Japón y el año que viene estaremos por primera vez en Argentina, República Dominicana y Puerto Rico”, apuntó.

Río Roma tendrá a fin de año un concierto en Costa Rica, el 3 de enero estará en Acapulco, luego León, regresará a Los Ángeles el 22 y después a Miami y de ahí viajará a Viña del Mar en febrero.