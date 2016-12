Policía Auxiliar capitalina convoca a integrarse a sus filas

La Policía Auxiliar de la Ciudad de México dio a conocer la convocatoria para participar en el proceso de reclutamiento, selección e ingreso de personal operativo de la corporación.

De esta forma, la dependencia capitalina invita a participar a los interesados que cumplan con los requisitos establecidos y que cuenten con vocación de servicio, honestidad, lealtad y disciplina.

En un aviso publicado en la Gaceta Oficial, establece como requerimientos ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener entre 18 y 38 años de edad, estatura mínima en hombres de 1.58 metros y de 1.53 en mujeres, así como una escolaridad mínima de secundaria terminada comprobable.

Además, añade, gozar de buena salud física y mental; no tener tatuajes, dibujos o grabados en zonas que no puedan ser cubiertas por los uniformes oficiales de la corporación, excepto en las mujeres, quienes podrán tener delineado permanente en ceja, ojos y boca, y no más de dos perforaciones en cada lóbulo de la oreja.

La corporación exige a los aspirantes no estar sujeto a proceso penal y acreditar, mediante la exhibición de la cartilla liberada, haber cumplido el servicio militar en el Ejército activo o en disponibilidad.

También, los interesados deberán aprobar los procesos de evaluación de los centros de Formación Policial y de Control de Confianza, y someterse a exámenes para comprobar la ausencia de cualquier tipo de droga o alcohol, anota.

En el caso de elementos que cuenten con formación de oficiales en instituciones nacionales o del extranjero, o con estudios de Licenciatura, Maestría o Doctorado en alguna disciplina o área susceptible de ser requerida por la Secretaría, señala que podrán acceder a una carrera policial en una jerarquía por determinar, mediante solicitud expresa.

La dependencia local precisa en la convocatoria, vigente a partir de mañana, la documentación que los interesados deberán presentar, así como los detalles del procedimiento, de las evaluaciones e información adicional del proceso de selección.